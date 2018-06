Pokemon Let's Go: trapelano nuovi dettagli, i mostriciattoli saranno visibili sulla mappa

Su Eurogamer.net sono emerse diverse informazioni su Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, permettendoci di scoprire ulteriori dettagli sul nuovo capitolo della serie pensato per Nintendo Switch. Confermata l'assenza degli incontri casuali: le creature saranno visibili sulla mappa.

Di seguito elenchiamo tutte le feature di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee riportate da Eurogamer.net:

I mostriciattoli possono essere catturati come in Pokemon GO , i controlli di movimento saranno obbligatori per mirare.

Non ci saranno incontri casuali , le creature saranno visibili sulla mappa e si potrà decidere di evitarle durante il cammino.

Pikachu e Eevee sono gli unici starter, non ci sarà la possibilità di scegliere Pokemon diversi all'inizio. Pikachu vi seguirà sulla spalla, mentre Evee sarà seduto comodamente sulla vostra testa

Altri Pokemon potranno seguirvi durante le fasi esplorative in fila indiana, alcuni potrete persino cavalcarli per superare gli ostacoli.

Le battaglie con gli altri allenatori saranno pressoché invariate, i combattimenti saranno a turni e ogni Pokemon avrà a disposizione quattro mosse.

Potrete importare i mostriciattoli che avete catturato in Pokemon GO, ma solo quelli di prima generazione.

Confermato il supporto per la co-op locale , un amico potrà aggiungersi alla vostra partita impugnando un secondo controller.

Si potranno gestire più salvataggi , ma ne sarà consentito soltanto uno per ogni account Switch.

Come già confermato, ci saranno alcune versioni esclusive di Pokemon.

Non ci saranno meccaniche di allevamento , con tutto ciò che ne consegue per i giocatori competitivi

Il gioco è ambientato nella regione del Kanto, non ci sarà la possibilità di raggiungere Jotho.

Per conoscere ulteriori informazioni su Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, a questo punto, non rimane che attendere la conferenza E3 2018 Nintendo in programma dalle 18:00 italiane di martedì 12 giugno. Ricordiamo che i nuovi titoli della serie saranno disponibili su Switch a partire dal prossimo 16 novembre.