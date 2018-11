Pokemon Let's GO: tre milioni di copie vendute nella prima settimana

Pokemon Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee hanno venduto tre milioni di copie in tutto il mondo nella prima settimana di presenza sul mercato, come annunciato da The Pokemon Company. La compagnia utilizza il termine "venduto" e non "distribuito", non è chiaro se la cifra includa anche le unità in bundle e i download digitali.

Pokemon Let's GO registra quindi la miglior settimana di sempre per un gioco Nintendo Switch, superando i risultati di Splatoon 2, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild. I due nuovi giochi Pokemon hanno venduto oltre 660.000 copie in Giappone nei primi tre giorni di commercializzazione arrivando a superare quota tre milioni in tutto il mondo dal 16 novembre ad oggi.

Risultati certamente positivi per Let's GO Pikachu e Eevee, numeri inferiori rispetto a quelli dei capitoli regolari della saga ma superiore alle cifre ottenute con alcuni spin-off usciti negli anni scorsi su Wii, Wii U, DS e 3DS.

Nintendo si aspetta ottimi risultati da Pokemon Let's GO, titolo che dovrà trainare le vendite di Switch durante la stagione natalizia insieme a Super Smash Bros Ultimate.