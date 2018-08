Pokémon Let's Go: vediamo le megaevoluzioni di Kangaskhan e Gyarados

Nintendo e The Pokémon Company hanno pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, mostrando le megaevoluzioni di Kangaskhan e Gyarados. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Al contrario di Pokémon Giallo (titolo sul quale si basano i due Let's Go in arrivo su Switch), in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee saranno presenti le megaevoluzioni di diverse creature come quelle dei tre starter della prima generazione (in questo video potete vedere la megaevoluzione di Charizard). Nella fattispecie, sarà possibile megaevolvere i Pokémon solamente durante la battaglia, e in modo temporaneo, facendo interagire la Pietrachiave dell'allenatore con la Megapietra del Pokémon.

Il trailer riportato in cima alla notizia ci permette di dare un'occhiata alle megaevoluzioni di Kangaskhan e Gyarados presenti nei due giochi in arrivo su Switch. In particolare possiamo vedere come appaiono e come si comportano durante la lotta.

In questi video, invece, potete vedere in azione Venusaur, Electrode, Onix e Golem. Ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee saranno disponibili dal prossimo 16 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Per tenervi aggiornati su tutte le altre novità in ambito videoludico, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.