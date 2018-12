Pokémon Let's Go ha venduto 88.039 copie digitali al lancio in Giappone

Nonostante alcune timide critiche giunte dai fan più accaniti della serie RPG, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee si sono rivelati gli ennesimi capitoli di successo della arcinota serie di Game Freak, che hanno aiutato a spingere le vendite del franchise in attesa del nuovo episodio per Switch atteso per la fine del 2019.

L'ultimo numero della rivista nipponica Famitsu ha rivelato l'elenco dei giochi più venduti in Giappone in formato digitale nel periodo che va dal 29 ottobre al 25 novembre. Come potete osservare, sono proprio i due Pokémon Let's Go a guidare la classifica:

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! and Pokemon: Let’s Go, Eevee! (Switch – released November 16) – 88,039 digital sales

Battlefield V (PS4, Xbox One – released November 9) – 70,396 digital sales

Puyo Puyo eSports (Switch – released October 25) – 65,985 digital sales

Fallout 76 (PS4, Xbox One – released November 14) _ 44,611 digital sales

Puyo Puyo eSports (PS4 – released October 25) – 42,784 digital sales

Call of Duty: Black Ops IIII (PS4, Xbox One – released October 12) – 23,098 digital sales

Dead by Daylight Special Edition (PS4 – released April 4) – 11,856 digital sales

Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch) – 10,924 digital sales

Undertale (Switch) – 9,275 digital sales

Curiosamente, abbiamo i tanto discussi Battlefield V e Fallout 76 (che generalmente non stanno affatto rispettando le previsioni aziendali di Electronic Arts e Bethesda) davanti a Call of Duty: Black Ops 4, che invece occupa sistematicamente i vertici delle classifiche europee e nordamericane.

Pokémon Let's Go Pikachu e Eeve sono ora disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.