Pokemon Let's GO ha venduto oltre 650.000 copie in Giappone nel primo weekend

Nonostante le critiche negative ricevute da una parte della community, Pokemon Let's GO è stato accolto decisamente bene in Giappone, vendendo 664,198 copie nei primi tre giorni di commercializzazione, dato che include le unità fisiche, le download card, i bundle Poke Ball Plus e Switch, sono esclusi invece i download digitali.

Sebbene Splatoon 2 resti il gioco per Switch con le vendite più alte nelle prime 72 ore in Giappone (con 670,955 copie) Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee registra numeri da record spingendo anche le vendite di Nintendo Switch, a quota 180.585 pezzi distribuiti dal 12 al 18 novembre contro i 53.385 venduti durante la settimana precedente.

I numeri del mercato occidentale non sono ancora noti, Pokemon Let's GO ha comunque tutte le carte in regola per diventare uno dei best seller della stagione natalizia anche in Europa e Nord America, insieme a Super Smash Bros Ultimate in arrivo il prossimo 7 dicembre.