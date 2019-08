Pokémon Master: il nuovo trailer ne annuncia l'arrivo su Android e iOS

L'attesa è finalmente finita ed è oggi giunto il giorno del lancio di Pokémon Masters, la cui uscita è stata accompagnata da un breve trailer di presentazione.

Il filmato in questione ci illustra in una manciata di secondi tutte le principali caratteristiche del titolo, che propone ai giocatori degli scontri tre contro tre a base di mostriciattoli tascabili. I giocatori appartenenti alla stessa squadra potranno inoltre sincronizzarsi per sferrare dei micidiali attacchi combinati, in grado di mettere in seria difficoltà gli avversari.

Nel caso doveste essere interessati, vi ricordiamo che Pokémon Masters può essere scaricato in maniera del tutto gratuita da tutti i possessori di uno smartphone Apple o Android tra quelli supportati. Per chi è indeciso se provare o meno il gioco, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Pokémon Masters a cura di Gabriele Laurino.

Sapevate che sono già stati annunciati i primi eventi a tempo limitato di Pokémon Masters? Per chi se lo fosse perso, le preregistrazioni di Pokémon Masters hanno fatto già registrare numeri da record ed è probabile che nei prossimi giorni verranno pubblicati i primi dati sul numero di download del gioco su iOS e Android.