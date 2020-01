Pokémon Masters a 20 milioni di download, gemme gratis e altri regali per festeggiare

Nelle ultime ore il team di sviluppo di Pokémon Masters, DeNa, ha ufficialmente annunciato che il proprio gioco ha raggiunto l'incredibile traguardo dei 20 milioni di download su App Store e Google PlayStore e, per celebrare l'evento, proporrà diversi eventi con tanto di doni per tutti i propri utenti.

Chiunque farà il login ai server del gioco guadagnerà infatti senza alcuno sforzo ben 1.500 Gemme gratis, valuta molto utile per chi intende fare acquisti. Nel caso in cui tale cifra non dovesse bastarvi, sappiate che a breve partirà anche un nuovo evento con protagonista la coppia formata dall'allenatrice Zinna e dal Pokémon Rayquaza che prende il nome di The Dragon That Rules The Sky. L'evento in questione partirà il prossimo 13 febbraio 2020 e, effettuando il login tutti i giorni, potrete mettere da parte altre 4.200 Gemme, abbastanza da tentare la sorte ben 14 volte con la speranza di trovare una delle nuove coppie Pokémon/Allenatore.

Non è però finita qui, poiché a partire da oggi potrete trovare anche la coppia Kukui e Lycanroc e, dal prossimo 5 febbraio 2020, anche Leaf con il suo Eevee.

Nel caso in cui voleste sapere di più sul gioco, vi ricordiamo che potete leggere sulle nostre pagine la recensione di Pokémon Master, che può essere scaricato gratuitamente sui dispositivi Android e iOS.