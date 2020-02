Pokémon Masters accoglie il Professor Oak: trailer nostalgico per il nuovo Allenatore

Dopo il successo riscosso da Pokémon GO, anche la più recente incarnazione mobile del celebre franchise sembra non essere da meno. Infatti, recentemente Pokémon Masters ha raggiunto quota 20 milioni di download.

Con una formula ludica che rende protagonisti diverse iconiche figure provenienti da tutti i precedenti capitoli della saga di casa Game Freak, il titolo mobile ha da poco accolto una new entry decisamente speciale. Stiamo parlando del Professor Oak, il saggio ricercatore interessato a scoprire la natura di tutte le bizzarre creature apparse nella Regione di Kanto, primo universo a fare da sfondo ad un'avventura Pokémon.

La storica importanza del Professor Oak è stata celebrata dal team di Pokémon Masters con un trailer che ne ha voluto ricordare le origini. Come potete infatti verificare direttamente in apertura a questa news, il filmato si apre con le note introduttive di Pokémon Rosso e Pokémon Blu, ed è proprio con le sembianze avute in quei giochi che viene presentato il professore. Progressivamente, quest'ultimo si colora dei toni dei successivi capitoli videoludici, fino a svelare il design scelto per lui dal team di Pokémon Masters.



Il Professor Oak è dunque ora disponibile nel gioco mobile, affiancato, come anticipato dai dataminer, dal Pokémon Leggendario Mew.