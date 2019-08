Pokemon Masters: annunciati i primi eventi speciali a tempo limitato!

Manca ormai veramente pochissimo alla pubblicazione di Pokemon Masters, nuovo gioco mobile dedicato agli appassionati di Pokemon, nato da una collaborazione tra The Pokemon Company e DeNA.

In attesa della relase giungono interessanti informazioni sul titolo, tramite il video dedicato che potete trovare in apertura a questa news. Ad introdurlo è il Producer di Pokemon Masters, Yu Sasaki, che presenta il format "Pokemon Masters News" al pubblico. All'interno del filmato vengono ribaditi dettagli relativi al contesto narrativo del titolo, che porterà il giocatore sull'Isola Artificiale di Pasio, sulla quale ha luogo la Pokemon Masters League. In questo contesto, l'Allenatore ed il suo Pokemon Partner costituiscono una Sync Pair: Pikachu sarà il Pokemon Compagno del nostro protagonista.

Ampio spazio è dedicato a quelli che saranno i futuri eventi di Pokemon Masters. Scopriamo dunque che il gioco ospiterà speciali eventi a tempo limitato, che affiancheranno le vicende principali di cui saremo protagonisti nel gioco. In particolare, vedremo degli "Story Event", che ci porteranno a sfidare Sync Pair che non si sono ancora uniti a noi, per ottenere speciali ricompense. Durante l'evento saranno inoltre disponibili ulteriori missioni, che ci porteranno premi aggiuntivi. Il primo di questi è già stato annunciato: il 2 settembre (ore 23:00 PDT) prenderà il via l'evento "Reach for the Top", che resterà attivo sino al 29 settembre (ore 22:59 PDT).

Sasaki ha inoltre annunciato la "Launch Celebration", evento che festeggerà il lancio del gioco. Questo prenderà il via alle ore 23:00 PDT del 28 agosto e terminerà alle 22:59 PDT del 16 ottobre. Un lungo periodo di festeggiamenti che porterà con sé numerosi bonus e missioni.



Insomma, il titolo non è ancora disponibile, ma si prospetta già un calendario ricco di eventi per Pokemon Masters. vi ricordiamo che il gioco debutterà il 29 agosto e che le preregistrazioni a Pokemon Masters hanno già superato quota cinque milioni!