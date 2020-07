Pokémon Masters: arrivano due nuove unità a rinfrescare la vostra estate

Come era già stato anticipato dai producer di Pokémon Masters, un nuovo evento estivo è in arrivo sul gioco mobile incentrato sui pocket monsters: si chiamerà Summer, Sea, Music! e porterà con sé due nuove unità reclutabili.

La conferma arriva tramite un tweet del portale Serebii.net (potete trovarlo in coda all'articolo) che mostra i due allenatori Cetra e Rocco nella loro versione Costumax ad una festa in spiaggia, alla quale presumibilmente parteciperemo anche noi. Il supporto a Pokémon Masters si dimostra ancora attivo e durante Summer, Sea, Music! sarà possibile reclutare sia Rocco Costumax e Sandlash Alola che Cetra Costumax e Jigglypuff, ma al momento non sono stati divulgati ulteriori dettagli riguardo a questi due personaggi, quindi tipo, mosse e abilità passive rimangono attualmente un mistero.

Ne approfittiamo per ricordarvi che alla fine di luglio in Pokémon Masters verranno introdotte diverse novità come la nuova area di allenamento, dove sarà possibile ottenere gli strumenti necessari ad evolvere una delle proprie unità al livello massimo, la funzione Vitalità fondamentale per affrontare alcune lotte e il rango del giocatore, che salirà in funzione della quantità di Vitalità usata. Quest'estate sembra essere il momento migliore per diventare l'allenatore più forte di Pokémon Masters, voi parteciperete agli eventi del gioco mobile a tema Pokémon? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.