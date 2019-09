Pokemon Masters, in arrivo l'iniziativa Rock-Type Training Event: tutti i dettagli

L'universo di Pokemon Masters si prepara ad accogliere un nuovo evento speciale, che resterà attivo nel gioco mobile solamente per un periodo di tempo limitato.

L'account Twitter ufficiale del gioco mobile progettato dagli sviluppatori di DeNA ha infatti annunciato "Rock-Type Training Event", una nuova iniziativa dedicata agli utenti attivi su Pokemon Masters. Durante l'evento speciale, i giocatori avranno la possibilità di allenare le Unità/Sync Pairs di tipo Terra. Il cinguettio dedicato, che potete trovare in calce a questa news, vi invita dunque ad utilizzare le mosse di tipo Terra per sconfiggere i vostri avversari. Per poter accedere all'iniziativa è necessario un requisito: i giocatori dovranno infatti aver portato a termine il Capitolo 5 della storia principale di Pokemon Masters.



L'evento speciale "Rock-Type Training Event" resterà attivo all'interno del gioco solamente per un periodo di tempo limitato. Dopo aver erroneamente comunicato l'avvio dell'iniziativa, l'account Twitter del gioco ha rettificato, comunicando che quest'ultima prenderà ufficialmente il via alle ore 11 pm PDT di oggi, lunedì 9 settembre. L'orario indicato corrisponde in Italia alle ore 08:00 di martedì 10 settembre. Il "Rock-Type Training Event" avrà invece termine il prossimo 23 settembre, alle ore 10:59 PST, corrispondenti nel nostro Paese alle ore 19:59.



In attesa dell'avvio dell'iniziativa, vi ricordiamo che è ancora attivo in-game l'evento Reach for the Top. In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un'utile guida allemigliori Unità Attaccante, Aiutante e Tecnico di Pokemon Masters.