Pokémon Masters fa il botto: incassi record per il gioco mobile

Secondo i dati di Sensor Tower, Pokémon Masters EX ha guadagnato più di 75 milioni di dollari in acquisti in app durante durante il suo primo anno di vita, portandolo al secondo posto in termini di fatturato tra i giochi mobile delle creature tascabili: In vetta rimane imbattuto Pokémon GO.

"Pokémon Masters è il gioco mobile a tema Pokémon che più si avvicina al gameplay dei titoli principali della saga, un elemento che sicuramente ha aiutato ad intercettare i fan storici del franchise", spiega Randy Nelson di Sensor Tower, e continua: "le nostre ricerche hanno evidenziato che gli RPG a squadre stanno avendo un picco di popolarità mai visto prima su piattaforme mobile, quindi Pokémon Masters è stato lanciato in un periodo decisamente favorevole".

Secondo Nelson, The Pokémon Company continuerà ad investire nel mercato del mobile gaming: "Ci aspettiamo che continui a tenere in forte considerazione i trend del mercato mobile che conducono al maggior livello di coinvolgimento e spesa tra gli utenti, esattamente come fatto con Pokémon Masters e il genere degli RPG a squadre". Discutendo del futuro, prosegue: "È improbabile che vedremo un gioco Pokémon tradizionale su smartphone, dato che sarebbe molto difficile da monetizzare [...]".



In attesa di nuovi aggiornamenti per il titolo mobile dedicato ai Poket Monsters, i giocatori possono continuare a cercare di scovare le migliori unità di Pokémon Masters.