Pokémon Masters: cosa sono le Unità e come funzionano

Siete allenatori alle prime armi di Pokémon Masters, il nuovo titolo free to play per iOS e Android, e volete scoprire tutti i dettagli sulle Unità? Allora siete nel posto giusto.

L'Unità consiste in una coppia formata dall'allenatore e dal proprio Pokémon. Ciascuna di queste Unità non solo possiede un quantitativo di stelle che varia da 1 a 5 e ne indica il potenziale, ma anche una serie di statistiche che per certi versi somigliano molto a quelle presenti anche nei titoli per console portatili.

Ecco di seguito le statistiche di ciascuna Unità e la relativa descrizione:

PS: si tratta dei punti salute, ovvero del quantitativo di danni che un Pokémon può subire prima di essere messo KO

si tratta dei punti salute, ovvero del quantitativo di danni che un Pokémon può subire prima di essere messo KO Attacco: questo valore determina il quantitativo di danno inflitto con i vari attacchi di tipo fisico

questo valore determina il quantitativo di danno inflitto con i vari attacchi di tipo fisico Difesa: più è alto questo valore, maggiore è la resistenza del vostro Pokémon agli attacchi avversari

più è alto questo valore, maggiore è la resistenza del vostro Pokémon agli attacchi avversari Attacco Speciale: determina quanti danni infligge la mossa speciale

determina quanti danni infligge la mossa speciale Difesa Speciale: aumenta la resistenza del Pokémon alle mosse speciali

aumenta la resistenza del Pokémon alle mosse speciali Velocità: questo valore ha un legame con la rapidità con la quale l'indicatore delle mosse si riempie in battaglia

Ogni Unità è caratterizzata anche da un ruolo, ovvero:

Attaccante: Unità con valore d'attacco e attacco speciale molto alti ma con un minore quantitativo di punti salute

Unità con valore d'attacco e attacco speciale molto alti ma con un minore quantitativo di punti salute Aiutante: si tratta di una sorta di tank, con molti punti salute a disposizione ma un potere d'attacco più basso

si tratta di una sorta di tank, con molti punti salute a disposizione ma un potere d'attacco più basso Tecnico: la specialità di questo tipo di Unità consiste nella possibilità di eseguire mosse in grado di applicare alterazioni di stato (ad esempio l'avvelenamento)

Il numero di stelle che contraddistingue un'Unità può inoltre essere aumentato, ma per farlo avrete bisogno di alcuni materiali piuttosto rari ed è quindi bene riflettere molto bene su come e quando effettuare un'operazione del genere.

