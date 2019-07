Pokemon Masters ha una data di uscita, pre-registrazioni aperte su iOS e Android

The Pokemon Company ha annunciato che Pokemon Masters sarà disponibile su App Store e Google Play dal 29 agosto, scaricabile come free to play con supporto per le microtransazioni.

Il gioco sarà tradotto in inglese, tedesco, giapponese, italiano, coreano, spagnolo e cinese, le pre-registrazioni sono ora aperte su iOS e Android.

"Inizia una nuova avventura nel mondo dei Pokémon! Esplora la nuovissima isola di Pasio. Lì si svolge il World Pokémon Masters, un torneo in cui si lotta tre contro tre. Punta a vincerlo lottando con famosi Allenatori e crea la tua squadra dei sogni!

Forma una squadra di tre Allenatori e tre Pokémon, sfrutta le debolezze degli avversari e infliggi danni devastanti! Gioca in modalità multigiocatore con amici di tutto il mondo! Le Lotte Multisquadra permettono a tre giocatori di fare squadra assieme e di affrontare sfide emozionanti! Collaborate e trionferete!"

Pokemon Masters è sviluppato da The Pokemon Company e DeNA Corporation, compagnia già coinvolta anche nei giochi mobile di Nintendo come Super Mario Run e Miitomo.