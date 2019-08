Pokemon Masters disponibile per il download gratis su iPhone e Android

The Pokemon Company e DeNA Corporation annunciano oggi il lancio di Pokemon Masters, ora disponibile per il download su iOS e Android da App Store e Google Play. Il gioco è distribuito come free to play con supporto (opzionale) per le microtransazioni.

"Inizia una nuova avventura nel mondo dei Pokémon! Esplora la nuovissima isola di Pasio! Lì si svolge il World Pokémon Masters, un torneo in cui si lotta tre contro tre. Punta a vincerlo lottando con famosi Allenatori e crea la tua squadra dei sogni! Forma una squadra di tre Allenatori e tre Pokémon, sfrutta le debolezze degli avversari e infliggi danni devastanti! Gioca in modalità multigiocatore con amici di tutto il mondo! Le Lotte Multisquadra permettono a tre giocatori di fare squadra assieme e di affrontare sfide emozionanti! Collaborate e trionferete!"

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Pokemon Masters non prima di ricordarvi che già dalla prossima settimana partiranno i primi eventi speciali a tema. Il nuovo gioco dei Pokemon ha tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati delle mitiche creature e non solo, grazie a meccaniche di gioco parzialmente inedite per la serie, senza però stravolgere il feeling tipico dei giochi Pokemon.