Pokemon Masters EX e Café Remix: tutte le novità del Pokémon Presents

Tra le tante novità del Pokémon Presents spicca certamente l'annuncio dell'arrivo nel 2022 di Pokemon Scarlatto e Violetto, ma lo show ha fatto da sfondo anche ad altri reveal che hanno riguardato, ad esempio, l'esperienza mobile di Pokemon Masters EX e le attività di Pokemon Café Remix per Nintendo Switch.

Partiamo allora da Pokemon Masters EX per riferirvi dell'arrivo di tanti bonus ingame come parte delle celebrazioni per il Pokemon Day e per i due anni e mezzi dall'uscita del titolo. L'ultimo aggiornamento dell'app mobile di Masters EX sblocca le sfide Unità Fortissime nelle regioni di Via Vittoria: completandole, si potranno ottenere 5.000 Gemme e l'opportunità di far squadra con Rosso Costumax e Charizard, Blu Costumax e Blastoise o Leaf Costumax e Venusaur.

L'update introduce anche delle nuove Unità come Vera, Latias, Anemone, Tornadus, Laburno, e Flygon. I festeggiamenti proseguono con lo sblocco di 3.000 Gemme in regalo e fino a 100 Unità da acquisire accumulando 10 Ricerche Unità con ticket di bonus di accesso.

Non meno importanti sono poi le sorprese previste per gli appassionati di Pokemon Café Remix. Il Pokemon Day 2022 porta in dote i manicaretti di Pelipper e Pokemon mai visti come il misterioso Victini, oltre a nuovi costumi speciali e sblocchi per talenti nascosti che aiuteranno i giocatori a risolvere i puzzle del titolo.

Tra gli annunci del Pokemon Presents dedicati a Café Remix c'è anche quello del costume Festa Regale da sbloccare gratis per Bulbasaur, oltre alla possibilità di incontrare un Piplup cromatico e le attività legate alle 11 consegne express senza costo.