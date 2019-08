Pokémon Masters Guida: come salire di livello facilmente

In giochi come Pokémon Masters il grinding è tutto. Non stupisce affatto, quindi, che gli aspiranti allenatori siano alla ricerca di un buon metodo per salire di livello facilmente per potenziare le proprie Unità.

In questa guida vi illustreremo un metodo per salire di livello piuttosto semplice, già riconosciuto dalla comunità come uno dei più efficaci: sfrutta le missioni di training e la funzione Auto Battaglia, che consente di mandare i team in combattimento lasciando all'intelligenza artificiale il compito di controllarli.

Specifichiamo, innanzitutto, che pur essendo semplice, questo metodo non è fattibile nelle fasi iniziali del gioco, poiché richiede una squadra con un livello già importante. La formazione che vi consigliamo, infatti, è composta da:

Barry ed Empoleon (attaccante)

ed (attaccante) Rosa e Serperior (tank)

Per prima cosa, quindi, dovete portare il Piplup di Barry al livello 30 per farlo diventare Prinplup, poi al livello 45 per innescare l'evoluzione in Empoleon. Lo stesso vale per lo Snivy di Rosa, che deve evolversi in Servine e poi in Serperior.

Empeleon è un potente attaccante, mentre Serperior è un tank estremamente efficace. Il primo, inoltre, possiede un bonus ai danni che dipende dal livello di riempimento della Barra Mosse. Pertanto, vi consigliamo di acquistare tutti i potenziamenti alla capacità della Barra Mosse non appena ne avete l'occasione, per farla aumentare il più possibile. In aggiunta a tutto ciò, dovete fare in modo che il tank, Serperior, abbia un livello maggiore degli altri membri del team. In questo modo, sarà sempre il bersaglio prioritario dei nemici e assorbirà tutti i loro attacchi.

Una volta messa a punto questa formazione, non dovete far altro che attivare la modalità Auto Battaglia e spedirla nelle missioni di Traning (rinforzo, attacco, tecnica e supporto). Questo team è in grado di completarle in maniera molto veloce, garantendovi in breve tempo un gran numero di risorse da investire nel potenziamento. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate anche la guida al funzionamento delle Unità e la guida a Evoluzioni e Mega Evoluzioni.