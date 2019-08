Pokémon Masters: guida alle Evoluzioni e alle Mega Evoluzioni

Avete iniziato da poco a giocare al nuovissimo Pokémon Masters, il free to play disponibile su dispositivi iOS e Android? Allora avrete sicuramente bisogno di qualche consiglio per scoprire qualche dettaglio aggiuntivo su Evoluzioni e Mega Evoluzioni.

Se volete far evolvere il Pokémon di una delle coppie a vostra disposizione, dovrete innanzitutto assicurarvi che sia disponibile la possibilità di evolversi per quella specifica creatura. Se un Pokémon dispone di numerose evoluzioni e quella presente nella vostra coppia è una intermedia, avrete la certezza che non vi è possibilità di farlo evolvere. Se possedete invece un Pokémon nella sua forma iniziale è invece molto probabile che possiate farlo evolvere, anche se ciò non vale per tutti (ad esempio il Pikachu che riceverete nelle prime fasi di gioco non può evolversi in Raichu).

Una volta che una creatura in grado di evolversi è presente nel vostro account, dovrete prima di tutto fargli raggiungere il livello 30. A questo punto bisognerà procurarsi un Frammento per l'Evoluzione nel Negozio di Tricia. Il primo vi costerà solo 1.000 monete, ma il prezzo dei successivi aumenterà progressivamente, quindi è bene riflettere molto bene prima di fare questo investimento sia che si tratti di valuta in gioco che di denaro reale (è possibile acquistare i frammenti tramite microtransazioni). Fatto l'acquisto avrete accesso ad una battaglia speciale la cui difficoltà è piuttosto alta. Fortunatamente potrete ripetere lo scontro un numero illimitato di volte, magari portando il livello del vostro Pokémon anche oltre il 30. Una volta usciti vittoriosi dallo scontro il vostro Pokémon si evolverà, subendo un aumento di tutte le sue statistiche e mantenendo lo stesso livello della forma precedente.

Per far evolvere ulteriormente la creatura dovrete poi raggiungere il livello 45 e procurarvi una Pietra per l'Evoluzione, molto più costosa del frammento. Il prezzo iniziale è di 5.000 monete, ma sappiate che tale cifra può salire fino ai 300.000. Se rispettate tutti i requisiti potrete nuovamente affrontare una battaglia speciale e raggiungere lo stadio successivo del Pokémon.

Alcune evoluzioni non solo potenzieranno il mostriciattolo dal punto di vista numerico, ma aggiungeranno anche delle mosse speciali durante le quali si potrebbero attivare le Mega Evoluzioni. Insomma, far evolvere i Pokémon è incredibilmente utile.

Ecco le coppie i cui Pokémon possono evolversi in Masters:

Barry e Piplup (si evolve prima in Prinplup e poi in Empoleon)

Kris e Totodile (si evolve prima in Croconaw e poi in Feraligatr)

Lyra e Chikorita (si evolve prima in Bayleef e poi in Meganium)

Pryce e Seel (si evolve in Dewgong)

Rosa e Snivy (si evolve prima in Servine e poi in Serperior)

Viola e Surskit (si evolve in Masquerain)

Questo è invece l'elenco di Pokémon con Mega Evoluzioni disponibili:

Agatha e Mega Gengar

Blue e Mega Pidgeot

Bugsy e Mega Beedrill

Karen e Mega Houndoom

Korrina e Mega Lucario

Noland e Mega Pinsir

Sapevate che Pokémon Masters è già un successo e ha scalato le classifiche di download di ben 27 paesi diversi?