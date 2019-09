Pokémon Masters Guida: la lista dei Pokémon che non possono evolversi

Dopo aver analizzato il meccanismo che regola le Evoluzioni e Mega Evoluzioni in Pokémon Masters, è ora di scoprire quali sono i Pokémon che non sono capaci di evolversi nel nuovo gioco mobile.

Come in ogni avventura con protagonisti i mostriciattoli più celebri del pianeta, anche in Pokémon Masters è essenziale aumentare di livello e potenziare le proprie Unità, composte da un allenatore e un Pokémon. Molti di questi ultimi possono diventare ancor più forti di quanto non siano già, grazie alle Evoluzioni (per le quali sono necessari oggetti specifici e costosi come i Frammenti e le pietre), che oltre ad aumentare i parametri base, forniscono anche mosse aggiuntive.

In ogni caso, non tutti i Pokémon sono in grado di evolversi. Dei 65 presenti in Pokémon Masters, 13 non sono capaci:

Il Pikachu del giocatore Brock e Onix Blaine e Ponyta Brawly e Makuhita Brendan e Treeko Clay e Palpitoad Grant e Amaura Lt. Surge e Voltorb Maylene e Meditite Ramos e Weepinbell Roark e Cranidos Roxanne e Nosepass Roxie e Whirlipede

Anche se non sono in grado di evolversi, questi Pokémon possono ugualmente diventare più forti, salire di livello e aumentare il proprio potenziale in battaglia. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate anche una guida su come salire di livello facilmente e una guida con i trucchi per diventare un grande allenatore.