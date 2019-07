Pokemon Masters, Guida alle Microtransazioni: cosa fare con gli acquisti in-app

Mentre sono state aperte le pre-registrazioni di Pokemon Masters, nelle ultime ore sono emersi i primi dettagli sulle microtransazioni presenti nel gioco. Di seguito vi spieghiamo cosa è possibile ottenere in Pokemon Masters con gli acquisti in-app.

Come gli altri giochi mobile di Nintendo, anche Pokemon Masters si presenta come un titolo free-to-play con la possibilità di effettuare acquisti in-app. Da quello che è emerso finora, con le microtransazioni è possibile acquistare le Gemme, vale a dire la valuta in-game del gioco.

Le Gemme possono essere spese solo per gli elementi gacha di Pokemon Masters, e più nello specifico per l'acquisto dei Sync Pairs, vale a dire le accoppiate Allenatore/Pokemon che possono essere accumulate e utilizzate all'interno del gioco.

Al momento del lancio saranno disponibili 65 Sync Pairs. Anche se sarà possibile ottenere i Sync Pairs semplicemente giocando, la loro apparizione sarà piuttosto rara. Mettere mano al portafogli non sarà strettamente necessario per ottenerli tutte, ma di certo aiuterà a velocizzare sensibilmente il processo. Ad ogni modo, per collezionare tutti e 65 i Sync Pairs bisognerà investire una quantità significativa di tempo, ed eventualmente una certa quantità di Gemme nel caso decideste di optare per le microtransazioni.

Nell'insieme, dunque, le microtransazioni di Pokemon Masters sembrano ricoprire un ruolo piuttosto marginale, limitato per l'appunto agli elementi gacha del gioco. Gli acquisti in-app non dovrebbero influenzare in modo significativo il gameplay, né tantomeno la progressione del giocatore nella modalità storia.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle microtransazioni del gioco e sui prezzi delle Gemme che verranno proposti in Italia, vi ricordiamo che l'uscita di Pokemon Masters è attesa per il 29 agosto su App Store e Google Play.