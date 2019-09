Pokemon Masters: Guida alle migliori Unità Attaccante, Aiutante e Tecnico

Per diventare allenatori provetti di Pokemon Masters, sarà di fondamentale importanza sfruttare il nuovo sistema delle Unità. In questa mini-guida vi spiegheremo come usarle al meglio, utilizzando le migliori Unità nei rispettivi ruoli di Attaccante, Aiutante e Tecnico.

L'Unità consiste in una coppia formata dall'allenatore e dal proprio Pokemon, da schierare nel corso dei combattimento. Ognuna di esse può appartenere a tre ruoli: Attaccante, Aiutante e Tecnico. Di seguito vi spieghiamo come e quando usare le Unità di ogni ruoli, indicandovi le migliori accoppiate attualmente disponibili per ciascuna categoria.

Migliori Unità Attaccante

Le Unità Attaccante presentano un valore d'attacco e un attacco speciale molto alti, ma con un minore quantitativo di punti salute a disposizione. Sono molto utili per mettere al tappeto gli avversari in breve tempo, a patto di non esporsi troppo al pericolo. Le migliori Unità appartenenti a questa categoria sono le seguenti:

Noland & Mega Pinsir

Brendan & Treecko

Karen & Mega Houndoom

Barry & Empoleon

Migliori Unità Aiutante

L'Unità Aiutante si presenta come una sorta di tank, con molti punti salute a disposizione, un potere d'attacco più basso e diverse abilità passive utili. L'esatto opposto del ruolo Attaccante. Di seguito elenchiamo le migliori Unità appartenenti a questa categoria:

Rosa & Serperior

Hilbert & Oshawott

Migliori Unità Tecnico

L'Unità Tecnico è l'unica in grado di infliggere alterazioni di stato negli avversari (procurando per esempio l'avvelenamento). È inoltre di grande utilità per bloccare gli attacchi più potenti diretti ai vostri Pokemon. Le migliori Unità di questa categoria sono le seguenti:

Koga & Crobat

Crasher Wake & Floatzel

Agatha & Mega Gengar

Per procurarvi questa Unità, vi tornerà molto utile leggere la nostra mini-guida che vi spiega il funzionamento di Evoluzioni e Mega Evoluzioni in Pokemon Masters. Se invece avete bisogno di consigli e suggerimenti per tutti gli aspetti principali del gioco, non dimenticate di consultare la nostra Guida strategica di Pokemon Masters.