Pokemon Masters, Home e Sleep: tutte le novità della conferenza del 29 maggio

Il 29 maggio alle 03:00 del mattino (ora italiana) The Pokemon Company ha tenuto una conferenza in Giappone per annunciare nuovi giochi dei Pokemon, tra cui Pokemon Masters, Pokemon Sleep e Pokemon Home: ecco tutte le novità!

Pokémon Home

"Il mondo dei videogiochi Pokémon è più variegato che mai e conta entusiasmanti titoli su Nintendo 3DS, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Ora gli Allenatori potranno riunire tutti i loro Pokémon su Pokémon HOME, una nuova applicazione con servizio di cloud che permetterà ai giocatori di portare le avventure Pokémon oltre la singola piattaforma di gioco. Pokémon HOME potrà connettersi alla Banca Pokémon, a Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!, ai prossimi giochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo e anche a Pokémon GO. Su Pokémon Home gli Allenatori potranno gestire i Pokémon ottenuti in molti dei loro giochi. Inoltre, potranno effettuare scambi con gli amici o con altre persone provenienti da tutto il mondo usando direttamente Pokémon HOME tramite dispositivi mobili. In futuro potrebbe anche essere aggiunta una funzione che permette a più giocatori che si trovano nello stesso luogo di scambiarsi i Pokémon contemporaneamente."

Pokemon Home sarà disponibile all'inizio del 2020 su smartphone iOS, Android e Nintendo Switch.

Pokémon Sleep

"Tra poco sarà possibile svegliarsi con i Pokémon ogni mattina grazie a Pokémon Sleep, un'applicazione di The Pokémon Company per dispositivi mobili. Pokémon Sleep fornisce un'esperienza di gioco mai vista prima. Un nuovo accessorio basato sul Pokémon GO Plus userà un accelerometro integrato per monitorare le tue ore di sonno e inviare i dati raccolti al tuo dispositivo mobile tramite Bluetooth. Questo accessorio possederà le stesse funzioni del Pokémon GO Plus classico, quindi potrai usarlo sia di giorno che di notte, rispettivamente con Pokémon GO e con Pokémon Sleep!"

Pokemon Sleep uscirà su piattaforme mobile (iOS e Android) nel corso del 2020.

Pokémon Masters

"The Pokémon Company e DeNA annunciano un nuovo videogioco per dispositivi mobili iOS e Android chiamato Pokémon Masters. Pokémon Masters permetterà ai giocatori di provare un nuovo tipo di lotte Pokémon in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Il gioco riunirà tanti Allenatori famosi provenienti da numerosi videogiochi Pokémon. Lo stile di gioco ottimizzato per dispositivi mobili permette inoltre a chiunque di iniziare a giocarci."

Pokemon Masters uscirà nel corso del 2019, maggiori dettagli verranno diffusi durante il mese di giugno.



Oltre a queste tre nuove app, The Pokemon Company ha annunciato anche il sequel di Pokemon Detective Pikachu sviluppato da Creatures, Inc. e in arrivo prossimamente su Nintendo Switch.