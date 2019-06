Pokemon Masters per iOS e Android uscirà in estate: ecco il primo gameplay

Come da programma, i vertici di The Pokemon Company hanno mostrato finalmente le primissime scene di gameplay di Pokemon Masters, il nuovo videogioco gratuito per sistemi mobile iOS e Android in sviluppo presso gli autori giapponesi di DeNA.

La prossima avventura che attende gli Allenatori di tutto il mondo ci porterà su Pasio, un'isola artificiale creata appositamente per consentire agli Allenatori di ogni regione della variopinta galassia dei Pokemon di riunirsi per sfidarsi in battaglie in tempo reale 3 contro 3.

Il nostro compito sarà perciò quello di formare delle squadre affiatate e di stringere ulteriormente il legame con i nostri mostriciattoli preferiti nella speranza, così facendo, di avere la meglio sugli agguerriti avversari. Con Pokemon Masters assisteremo a una novità assoluta per l'intera serie, ossia quella di formare delle Unità "fondendo" Allenatori e Pokemon in squadre che prevederanno, ad esempio, delle coppie con Sandra e Kingdra, Brendon e Treecko o Ornella e Lucario.

Solo i team più affiatati, di conseguenza, sapranno superare i turni preliminari della battaglia per accedere al prestigioso World Pokemon Masters. Grazie alla nuova funzione delle Unità, i giocatori potranno attingere alla forza del legame con il proprio Pokemon prediletto per utilizzare le Unimosse, dei potenti attacchi basati sulla gestione di una barra di energia (la Barra delle Mosse) che si riempirà col tempo in funzione del numero di colpi andati a segno e degli attacchi consecutivi portati alla squadra nemica.

Il lancio di Pokemon Masters è previsto per questa estate su sistemi iOS e Android: il titolo, assicurano gli sviluppatori di DeNA e le alte sfere di The Pokemon Company, si evolverà nel tempo per implementare nuove funzionalità e contenuti inediti a cui attingere in via del tutto gratuita, ai quali si affiancheranno degli elementi aggiuntivi per la customizzazione estetica del proprio Allenatore che saranno venduti attraverso il Negozio interno.

Al lancio, Pokemon Masters sarà completamente localizzato in italiano e conterrà decine di Allenatori e di Pokemon, tramite i quali dare vita ad almeno 65 Unità diverse. Fateci sapere cosa ne pensate del video di presentazione di Pokemon Masters con le primissime scene di gameplay del nuovo videogioco gratuito sui Pokemon per smartphone iOS e Android.