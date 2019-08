Pokémon Masters: la lista completa dei Sync Pairs sbloccabili durante la storia

Pokémon Masters non diverrà disponibile prima del prossimo 29 agosto, ma i fortunati allenatori di Singapore stanno già testando una versione preview del gioco.

In questo nuovo free-to-play, i giocatori potranno combattere facendo squadra con delle celebri accoppiate Allenatore/Pokémon denominate Unità (Sync Pairs, in inglese). Molte di queste potranno essere sbloccate completando la storia, che per il momento consta di 13 capitoli. I fortunati utenti che stanno testando la versione Preview di Pokémon Masters hanno stilato una lista con le 16 Unità sbloccabili durante la storia principale:

Brock & Onix Misty & Starmie Rosa & Snivy Barry & Piplup Flannery & Torkoal Erika & Vileplume Skyla & Swanna Korrina & Lucario Norman & Slakoth Pryce & Seel Iris & Haxorus Hapu & Mudsdale Brock & Tyranitar (Sygna Gear) Hau & Alolan Raichu Flint & Infernape Clair & Kingdra

Anche Pokémon Masters, esattamente come il cugino Pokémon GO, ha attirato l'attenzione dei data miner, che analizzando i dati di gioco hanno scoperto dei riferimenti ad altri cinque capitoli della storia e altrettante Unità che verranno aggiunti in futuro:

Viola & Surskit Nanu & Alolan Persian Koga & Crobat Acerola & Palossand Cheren & Stoutland

Le Unità sopramenzionate non saranno certamente le uniche ad essere presenti in Pokémon Masters, dal momento che gli sviluppatori hanno affermato che nella versione finale! Le Unità rimanenti potranno essere sbloccate partecipando a degli eventi speciali, oppure. Le Gemme rappresentano la valuta di gioco e saranno a loro volta ottenibili giocando oppure con le microtransazioni . Tra le altre accoppiate già confermate figurano Red & Charizard, Blu & Pidgeot e Camilla & Garchomp.