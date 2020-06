Pokemon Masters non smette di evolversi: Emblemi e tante sorprese con l'ultimo update

Con l'aggiornamento dell'8 giugno di Pokemon Masters, gli autori di DeNA introducono tutta una serie di migliorie e di contenuti inediti al celebre titolo per sistemi mobile iOS e Android.

La novità più rappresentativa dell'update gratuito che porta Pokemon Masters alla versione 1.10.5 riguarda gli Emblemi, delle speciali categorie di premi da acquisire dopo aver portato a termine delle attività presenti nelle diverse Aree Tematiche del titolo.

Per poter visualizzare tutte le nuove modalità accessibili per sbloccare i nuovi Emblei, gli Allenatori non devono fare altro che consultare il Porygofono e scorrere le informazioni sui requisiti e le condizioni da soddisfare di volta in volta. Ciascun Emblema è perciò legato a delle specifiche attività, un sistema elaborato da DeNA per invogliare gli utenti a scoprire tutte le possibilità di gioco offerte dall'app mobile di Pokemon Masters.

La progressione degli Emblemi prevede una suddivisione degli incarichi in quattro diverse categorie di rarità, con la possibilità di personalizzare il proprio profilo con un massimo di tre riconoscimenti ottenuti portando a termine queste attività. Il sistema degli Emblemi va così a integrarsi alle altrettanto ricche novità introdotte con l'update pubblicato a sei mesi dal lancio di Pokemon Masters.