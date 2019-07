Pokemon Masters: il nuovo video gameplay svela una modalità inedita

I vertici di The Pokemon Company e gli sviluppatori di DeNA realizzano un nuovo video gameplay in italiano di Pokemon Masters per illustrare le caratteristiche principali del gioco mobile e aiutarci a familiarizzare con le diverse modalità e funzionalità di questo ambizioso progetto per tablet e smartphone iOS e Android.

Il filmato propostoci dagli autori giapponesi offre una veloce panoramica su tutti gli elementi grafici e contenutistici che andranno a dipingere il quadro ludico dell'opera, dalle lotte multigiocatore in cooperativa tre contro tre al sistema di lotta in tempo reale che prevederà l'utilizzo di potentissime Unimosse (al lancio del titolo ce ne saranno ben 65 da sbloccare). Ma c'è dell'altro.

Sempre grazie all'ultimo video in italiano di Pokemon Masters possiamo infatti scoprire il nuovissimo sistema di interazione tra il giocatore e i personaggi ingame: una volta che il proprio Allenatore digitale riuscirà a diventare amico di un altro personaggio, sarà possibile interagire con lui attraverso una sequenza di dialoghi a scelta multipla che contribuirà ad accentuare il senso di immersione e, quindi, il coinvolgimento degli appassionati.

L'uscita di Pokemon Masters è prevista entro e non oltre la fine dell'estate su sistemi iOS e Android: il progetto del nuovo gioco mobile di DeNA si evolverà nel tempo per aggiungere funzionalità inedite e attività ingame a cui partecipare per accedere al prestigioso World Pokemon Masters e rinsaldare ulteriormente il proprio legame con il Pokemon prediletto, come l'immancabile Pikachu.