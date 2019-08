Pokemon Masters: presentati la Sygna Suit ed alcuni personaggi del gioco

Per prepararci al meglio alle nuove avventure che attenderanno i videogiocatori sull'Isola di Pasio, l'account Twitter ufficiale del gioco ha pubblicato sul social network alcuni interessanti cinguettii. Due di questi ci presenta alcuni dei personaggi inediti che popoleranno Pokemon Masters. Tra questi troviamo Lear ( Kelian nella versione italiana), un misterioso " principe di un Paese sconosciuto ". In seguito ad una sconfitta, per superare la propria debolezza, è stato proprio lui a far costruire l'Isola di Pasio e ad organizzare il World Pokemon Masters. A supportarlo, troviamo i personaggi di Sawyer/ Ravi e Rachel/ Chette . Il primo lo sostiene in quanto parte del suo Staff, mentre la seconda ne ammira la dedizione e serietà. Le Sygna Suit sono invece protagoniste di un secondo cinguettio. Quest'ultimo ci mostra infatti il personaggio di Brock con un abbigliamento differente dal solito. Secondo quanto riportato, "questo speciale outfit è unico di Pasio e permette agli Allenatori e ai loro Pokemon di scoprire nuove possibilità". Sembra inoltre che il Pokemon Partner di Brok in Sygna Suit sia Tyranitar ! Le preregistrazioni a Pokemon Masters hanno recentemente superato i cinque milioni e alla pubblicazione del gioco manca ormai pochissimo. La data di lancio di Pokemon Masters è infatti fissata per il prossimo 29 agosto .

