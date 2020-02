Pokémon Masters, il Professor Oak si prepara a combattere: dettagli svelati dai dataminer

L'amato Professor Oak è pronto ad abbandonare temporaneamente le sue importanti ricerche, lasciare i lidi della Regione di Kanto e tornare a dedicarsi alle lotte Pokémon!

Tramite un teaser trailer, il team di Pokémon Masters ha infatti rivelato che il mentore dei giovani Allenatori di Pokémon Rosso e Pokémon Blu è pronto a fare il proprio debutto all'interno di Pokémon Masters. L'appuntamento, come potete verificare nel filmato disponibile in apertura a questa news, è fissato per questa settimana: nello specifico, il nuovo Allenatore esordirà in data venerdì 14 febbraio.

Ad ora, non sono stati comunicati dettagli ufficiali, ma diversi dataminer attivi nel gioco mobile sembrano aver già scovato alcune anticipazioni. In particolare, sembra che il Porfessor Oak costituirà un'Unità insieme al leggendario Mew, creatura misteriosa di Tipo Psico. Insieme a quest'ultimo, il nuovo Allenatore d'eccezione andrà a costituire un'Unità Tecnica a tre stelle. L'evento speciale, inoltre, dovrebbe veder protagonisti anche altri due celebri Allenatori: Agatha e Blu!



Ovviamente, in quanto estrapolate tramite datamining, queste non rappresentano informazioni ufficiali e potrebbero dunque essere errate o soggette a variazioni. In attesa di saperne di più, ricordiamo che recentemente Pokémon Masters ha festeggiato gli oltre venti milioni di download, distribuendo gemme ed altri oggetti ai propri giocatori.