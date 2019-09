Pokemon Masters ha raggiunto e superato quota dieci milioni di download

Ha riscosso un notevole successo Pokemon Masters: in quattro giorni il nuovo gioco dei Pokemon (sviluppato in collaborazione con DeNA Corporation) ha raggiunto e superato quota dieci milioni di download in tutto il mondo da App Store e Google Play.

La notizia arriva dal profilo Twitter ufficiale giapponese del gioco, che per l'occasione ha condiviso anche un artwork inedito. Il giorno successivo al lancio, Pokemon Masters aveva raggiunto la prima posizione in 27 paesi, tra cui Giappone e Italia, a testimonianza della ancora stratosferica popolarità dei mostriciattoli in Asia ed Europa. Buoni i numeri anche in Nord America, sebbene Pokemon Masters non sia riuscito a superare al lancio i risultati ottenuti da Pokemon GO, che resta ad oggi il gioco Pokemon di maggior successo di sempre.

La nuova app è stata accolta positivamente da pubblico e critica, ricordiamo che il gioco è disponibile per il download gratuito con supporto opzionale per le microtransazioni, assolutamente non obbligatorie, come evidenziato anche dalle recensioni internazionali, le quali lodano gli sviluppatori per l'ottimo bilanciamento effettuato con gli oggetti e le ricompense in-game.

Per saperne di più, su Everyeye.it trovate guide e trucchi di Pokemon GO con consigli e strategie utili da attuare per diventare il miglior allenatore. Buon divertimento!