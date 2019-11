Pokémon Masters riceve nuovi capitoli della storia, un'Unità Psico e Torchic!

Pokémon Masters si è aggiornato ancora una volta dando il benvenuto a tanti nuovi contenuti, tra i quali spiccano i nuovi capitoli 19, 20 e 21 della storia, una nuova Unità e un nuovo Pokémon da scegliere come compagno d'avventura.

In questi tre nuovi capitoli, Calem (un personaggio chiave di Pokémon X e Y) e il suo compagno d'avventura Espurr affronteranno il Team Break. Una volta completata la nuova linea narrativa potrete trovare Calem ed Espurr, un'Unità di tipo Psico a cinque stelle, nella Ricerca Unità. Portare a termine i nuovi capitoli vi permetterà inoltre di formare un'Unità con Torchic, un Pokémon di tipo Fuoco.

Ad accompagnare questa carrellata di aggiornamenti c'è anche un messaggio speciale da parte dei produttori di Pokémon Masters, Yu Sasaki e Tetsuya Iguchi, pronto per essere visualizzato non appena viene avviato il gioco. I due hanno condiviso delle informazioni sugli aggiornamenti in arrivo nei mesi di novembre e dicembre. L'intenzione dei creatori, innanzitutto, è quella di bilanciare le ricompense intervenendo sui premi delle missioni storia e sui bonus per il log-in. Intorno alla metà di novembre prenderà inoltre il via un evento rally speciale, che vi ricompenserà con nuovi oggetti e gemme. A dicembre, invece, si svolgerà un evento dedicato ai possessori di creature leggendarie, sarà sbloccato il level cap per tutte le Unità (aumentando il limite a 120) e sarà aggiunto un nuovo livello di difficoltà ai percorsi. Si prospettano delle settimane molto ricche per Pokémon Masters, titolo disponibile gratuitamente su dispositivi Android e iOS.