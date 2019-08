Pokemon Masters è già un successo: primo posto in classifica in 27 paesi

Pokemon Masters sembra destinato a riscuotere un notevole successo e se il buongiorno si vede dal mattino, il futuro del gioco appare decisamente luminoso, almeno considerando i dati delle prime 24 ore di presenza sul mercato.

Sensto Tower fa sapere che Pokemon Masters ha già debuttato al primo posto nelle classifiche di 27 paesi (tra cui l'Italia), superando i risultati ottenuti da Pokemon Quest, che debuttò al secondo posto nel 2018. Per quanto riguarda la classifica delle app per ricavi, Pokemon Masters occupa la prima posizione in Giappone e Hong Kong ma non negli Stati Uniti (dodicesimo posto), mercato dove gli analisti si aspettano comunque di raggiungere numeri importanti.

I dati indicati inoltre non tengono conto dei download su Android ma solamente dei risultati ottenuti su App Store. Il nuovo gioco dei Pokemon è stato lanciato il 29 agosto come free to play su App Store e Google Play Store, l'accoglienza da parte della critica è stata più che positiva, così come il riscontro del pubblico.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Pokemon Masters a opera di Gabriele Laurino, che vi porterà alla scoperta di questa nuova produzione a tema Pocket Monsters. Siete pronti per unirvi ad altri gruppi di allenatori?