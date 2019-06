Pokemon Masters: svelati a breve gameplay e data di uscita del nuovo gioco mobile di DeNA

I vertici di The Pokemon Company annunciano la data in cui sarà presentato ufficialmente il progetto di Pokemon Masters, il nuovo gioco mobile per sistemi iOS e Android in sviluppo presso DeNA.

In base alle informazioni condivise da The Pokemon Company attraverso le pagine del proprio canale YouTube ufficiale in lingua inglese, la presentazione di Pokemon Masters avrà luogo alle ore 16:00 italiane di giovedì 27 giugno attraverso una diretta streaming.

L'evento in questione durerà approssimativamente sette minuti, nel corso dei quali conosceremo con ogni probabilità la data di lancio del videogioco mobile e avremo la possibilità di familiarizzare con le meccaniche di gameplay del nuovo titolo realizzato dagli autori (assieme a Nintendo EPD) di Mario Kart Tour per iOS e Android.

Svelato a fine maggio, Pokemon Masters promette di far provare a tutti gli Allenatori una tipologia completamente nuova di lotte Pokemon che si svolgeranno "in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo", un indizio che alimenta le ipotesi riguardanti un gameplay strettamente collegato a un sistema in realtà aumentata come quello di Pokemon GO, del prossimo Minecraft Earth e dell'appena lanciato Harry Potter Wizards Unite. Appuntamento al prossimo 27 giugno, quindi, per fare finalmente la conoscenza dei mostriciattoli che popoleranno la dimensione virtuale di Pokemon Masters su sistemi mobile.