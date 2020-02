Pokémon Masters: tante novità per festeggiare i sei mesi dal lancio

Sono passati sei mesi dal lancio di Pokémon Masters, e gli sviluppatori hanno annunciato una serie di novità in arrivo sul gioco per festeggiare l'occasione. Queste ultime saranno disponibili da domani, e particolare enfasi è stata messa sulla tanto attesa funzionalità Residenza Lotta.

Si tratta di una serie di lotte speciali in cui il giocatore dovrà formare una squadra composta fino a un massimo di nove unità, e combattere attraverso una serie di tappe speciali chiamate "sale", con l'obiettivo di vincere nella sala finale prima dello scadere del tempo. I punti salute rimasti al termine del combattimento in una sala, verranno mantenuti alla lotta successiva, per cui vanno pianificate bene le mosse della propria squadra

Vincendo si otterranno premi speciali come i Biscottalento, le Pergamene talento o le gemme.

Tra le altre novità, Rosso farà il suo debutto a Pasio, e formerà una potente unità con Charizard. Nel nuovo episodio sarà presente una mappa che aiuterà il giocatore nella progressione. Ci sarà inoltre una nuova versione del Centro Pokémon, e infine tra bonus accesso, missioni e quant'altro, sarà possibile ottenere fino a 10.000 gemme.

