Pokemon: Masuda Non Esclude un Approccio Open-World per il Prossimo Titolo

Nonostante l'approssimarsi dell'uscita di Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Evee, molti fan della serie Game Freak sono desiderosi di conoscere nuovi dettagli sul progetto per ora conosciuto come "Pokemon RPG".

Per ora le informazioni in nostro possesso su questo futuro titolo della serie Pokemon sono piuttosto limitate. Le riassumiamo qui brevemente:

Il nuovo episodio della serie Pokemon sarà un titolo completamente inedito ed introdurrà l'ottava generazione di creature.

La finestra di lancio dovrebbe corrispondere all' autunno/inverno 2019

Game Freak starebbe cercando di accelerare i lavori tramite un rafforzamento del personale

Tuttavia, recentemente, grazie ad un' intervista rilasciata da Junichi Masuda, Direttore Esecutivo presso Game Freak, ad Eurogamer.net, stanno trapelando alcune nuove interessanti dettagli. Vi abbiamo già parlato della possibilità che Game Freak si stia adoperando per consentire ai videogiocatori di conservare i Pokemon catturati in Pokemon Let's Go Evee/Pokemon Let's Go Pikachu per un futuro utilizzo nei capitoli successivi. Ora ci concentreremo sulla possibilità che i futuri capitoli della serie possano introdurre nel franchise un approccio Open-World, in maniera simile a quanto fatto da Nintendo con i brand di Zelda e di Super Mario, rispettivamente con gli acclamati Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odissey.

Su questo punto, le parole di Masuda sono decisamente interessanti: "In generale, sono sempre aperto a nuove sfide e ai tentativi di fare nuove cose con la serie Pokemon. Se i giocatori apprezzerebbero realmente un gameplay di questo tipo è una questione differente, ma la possibilità di mettere a punto un'intelligenza artificiale che consenta ad un vero e proprio mondo Pokemon di apparire [...] è un'ipotesi ancora sul tavolo."

Le parole di Junichi Masuda sono, per ovvie ragioni, estremamente generiche, tuttavia rappresentano un punto di vista sicuramente interessante sul futuro della serie Pokemon. E voi? Sareste felici se il "Pokemon RPG" del 2019 fosse effettivamente un immenso Open-World?