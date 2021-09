Pokémon Millennium entra nella famiglia di ProGaming Italia

ProGaming Italia, storica realtà della scena gaming ed esport nazionale, annuncia l’inserimento di Pokémon Millennium, la più grande community italiana del mondo Nintendo, all’interno dei suoi asset aziendali.

L’investimento conferma ProGaming Italia come leader sul territorio nazionale e traino per l'intero movimento esport. Testimonianza ne è il recente inserimento nella prestigiosa classifica stilata dal Financial Times delle 1000 aziende europee con il più alto tasso di crescita (ProGaming è l’unica azienda della Games Industry Italiana presente in classifica).

Pokémon Millennium è una vera e propria istituzione e da quasi vent'anni è la community di riferimento a livello nazionale per gli appassionati dell'universo Nintendo. La sua forza è rappresentata dall'intero ecosistema di strumenti messi a disposizione degli utenti: dal sito al forum passando per i social network e gli eventi, la community può contare su una piattaforma sempre aggiornata gestita dai veri amanti del mondo Pokémon e non solo.

L'investimento mira a confermare ed accrescere Pokémon Millennium come punto di riferimento a livello nazionale per la community. L'obiettivo dell'incontro tra le due realtà punterà ad ampliare gli orizzonti, aumentandone la visibilità con un respiro internazionale.

“Siamo veramente felici di poter annunciare questo nuovo sodalizio” ha dichiarato Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia "Aver accolto nella nostra famiglia una vera e propria istituzione come Pokémon Millennium con Manuel, Denis e tutto il loro team è motivo di grande orgoglio per noi che completa tutte le attività che stiamo seguendo da anni attorno al mondo Pokémon. ProGaming sta proseguendo il suo cammino continuando a crescere e a produrre risultati nel panorama gaming nazionale con la community e per la community”.

“Siamo davvero elettrizzati per questa nuova sfida” hanno dichiarato Manuel Urrai e Denis Naccari, amministratori di Pokémon Millennium “in questi due decenni abbiamo cresciuto intere generazioni di appassionati italiani ed ora grazie all’affiancamento di grandi professionisti del settore avremo la possibilità di sviluppare nuove esperienze d’intrattenimento sia online che agli eventi fisici. Il nostro obbiettivo sarà quello di realizzare un nuovo ecosistema tutto Made in Italy su misura di giocatore”.

Grandissime saranno le iniziative, tornei ed eventi in arrivo per tutti gli appassionati Pokémon.