Pokemon Minaccia Viola, ecco il gioco con protagonista Dario Moccia, come scaricarlo

La CP2 annuncia il lancio di Pokemon Minaccia Viola, videogioco fan made sviluppato da Emdy e incentrato su Dario Moccia, celebre YouTuber e streamer italiano. Ecco come scaricarlo gratis su PC e iniziare a giocare!

"Una nuova maratona su Twitch. Tutto procede come al solito ma Dario non sa che qualcuno, nell'ombra, è pronto a rovinare ogni suo programma. La CP2 passa all'azione rapendo Agnese e rubando buona parte degli oggetti da collezione di Dario! Il nostro eroe si ritrova in un'isola sotto il controllo del nuovo Team Malvagio, trovando con sorpresa altri suoi compagni della Lore."

La prima cosa da fare per iniziare a giocare è quella di scaricare Pokemon Minaccia Viola, fatto questo scompattate l'archivio e avviare il file .exe "Game" che troverete nella cartella principale, riconoscibile dall'icona arancione. Attenzione: consigliamo vivamente di installare i font prima di avviare l'eseguibile, per farlo vi basterà cliccare con il tasto destro su questi e successivamente selezionare l'opzione installa, in questo modo eviterete possibili glitch grafici legati ai testi.

Preparatevi a vivere una nuova avventura Pokemon nei panni di Dario Moccia sfidando la CP2 e mandando all'aria il loro piano di conquista e svelando i segreti dell'isola grazie anche al supporto di molti personaggi della Lore del canale di Dario!