Pokemon Minaccia Viola: tutti i personaggi della lore e le immagini del gioco

Vi abbiamo già parlato di Pokemon Minaccia Viola con protagonista Dario Moccia, ma ovviamente non è l'unico personaggio che compare nel gioco, il quale presenta tutti i principali protagonisti della Lore del canale.

Oltre ad Agnese, in Pokemon Minaccia Viola trovano spazio anche altri personaggi extra come Luna, CP2 Grunt, Ettore, Il Masella, Masseo e GSkianto, nomi che gli spettatori delle trasmissioni di Dario hanno imparato a conoscere bene in questi anni e ben illustrati nella Wiki della Lore di Dario Moccia.

Potete vedere artwork e bozzetti preparati nella galleria in calce alla notizia insieme ad alcuni screenshot del gioco che mostrano i personaggi in azione, le ambientazioni e lo stile grafico ispirato ai giochi Pokemon dell'era 32-bit come Pokemon Zaffiro e Rubino e Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Pokemon Minaccia Viola è un gioco 100% fan made non ufficiale realizzato esclusivamente per Dario Moccia e non destinato alla vendita, è però possibile scaricarlo gratis su PC, una volta effettuato il download dovrete scompattare l'archivio e avviare il gioco cliccando sull'eseguibile Game.exe con l'icona arancione, ricordatevi di installare i font nella cartella principale per evitare glitch e problemi grafici.