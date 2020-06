Pokemon, Minecraft, Yugioh, Baby Yoda e peluche: le ultime novità di GameStopZing

GameStopZing è leader in Italia per la gadget culture, la catena presenta ora nuovi gadget, carte e merchandising delle serie più popolari come Pokemon, Yu-Gi-Oh e Minecraft, scopriamo insieme tutte le novità del mese di giugno 2020.

Gli appassionati di Pokemon possono finalmente mettere le mani sul set espansione Fragore Ribelle del gioco di carte Spada e Scudo, oltre alle singole bustine in vendita a 4.98 euro è possibile acquistare il Pokemon Collector's Chest 2020 (36.98 euro), la Collezione Poteri Alati (69.98 euro) e i mazzi assortiti Fragore Ribelle a 15,99 euro, senza dimenticare i Mini Tin da collezione (12.98 euro), il Portfoglio Spada e Scudo Fragore Ribelle Ultra PRO (14.98 euro) e il Set Allenatore Fuoriclasse a 59,98 euro.

Se la vostra passione è il gioco di carte collezionabili Yu-Gi-Oh da GameStop trovate in vendita tante novità tra cui la confezione speciale del set Duel Overload (34.98 euro), i Deck Leggendari II Unlimited (34.98 euro) e il mazzo Mechanized Madness a 11,98 euro. Fan di Minecraft? GameStopZing ha la soluzione per voi con tanti gadget di Minecraft tra cui le lampade di Steve e Alex (14.98 euro) le tazze (12.98 euro), il gioco di carte (7.98 euro) e la speciale tazza piccone in vendita a 14,98 euro.

Per gli appassionati di Star Wars non c'è niente di meglio del Baby Yoda di The Mandalorian, un peluche morbido in vinile alto circa 30 centimetri che riproduce il coccoloso e tenero piccolo Yoda, disponibile in preordine a 39,98 euro con consegna prevista dal 29 giugno 2020. Infine vi segnaliamo una golosa linea di peluche a tema... cibo! Dal trancio di pizza al biscotto gelato, passando per il burrito, il biscotto farcito, l'hamburger, la donuts al cioccolato oppure per i più salutisti frutti come pesca e avocando, con prezzi a partire da 7,98 euro.