Pokemon, nuova moda dal Giappone: ecco le cassette postali con Pikachu ed Eevee

A un mese esatto dalle finali dei Campionati Mondiali Pokemon 2022, dal Giappone arriva una nuova, insolita moda incentrata sull'iconica IP di The Pokémon Company. Per le strade di Yokohama sono infatti comparse delle cassette postali con protagonisti Pikachu, Eevee e Piplup!

Per lanciare questa bizzarra iniziativa promozionale, The Pokemon Company ha perciò scelto la città giapponese che ospita l'evento annuale Pikachu Outbreak e che, per prima, ha ospitato un superstore Pokemon Center.

Con la collaborazione attiva dell'ufficio delle poste di Yokohama, i curatori di questa iniziativa hanno abbellito le cassette per lettere più utilizzate dai cittadini aggiungendovi delle simpatiche statue celebrative con alcuni dei Pokemon più amati dal pubblico.

Le cassette postali di Pikachu, Piplup ed Eeeve sono state installate la scorsa estate nei pressi della stazione di Bashamichi e di fronte all'ufficio postale di Yokohama Sakuragi. In origine, le autorità della metropoli giapponese prevedevano di rimuovere le statuette celebrative di Pokemon dopo un anno, ma il successo dell'iniziativa e la popolarità delle cassette postali, divenute delle vere e proprie mete per turisti, ha convinto le poste di Yokohama e The Pokemon Company a estendere il contratto fino all'estate del 2026.

Cosa ne pensate di questa insolita collaborazione? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere l'anteprima di Pokemon Scarlatto e Violetto sui nuovi Leggendari e la regione di Paldea.