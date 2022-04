Pokémon, il musical dimenticato è protagonista di un documentario di 68 minuti

Per un breve periodo della loro ultraventennale storia, i Pokémon hanno varcato i confini dei videogiochi e dell'animazione per approdare a teatro con un vero e proprio musical. Cosa dite? Non lo sapevate? Non temete, non siete gli unici!

La storia non è stata clemente con Pokémon Live!, un musical portato in scena tra il 2000 e il 2001 in giro per gli Stati Uniti d'America, e successivamente approdato anche in altri paesi come gli Emirati Arabi Uniti, il Messico, il Portogallo e il Belgio con delle versioni opportunamente localizzate. In circa 90 minuti, lo spettacolo raccontava la storia di Ash Ketchum, Misty e Brock, tre giovani intenzionati a conquistare l'ambito Diamond Badge ma ostacolati dal Team Rocket e dal suo malvagio leader Giovanni.

La produzione, tutt'altro che uno spin-off da quattro soldi, era davvero ben fatta, con costumi, musiche e interpretazioni di alto livello. Per qualche strana ragione, in ogni caso, Pokémon Live! non è stato immortalato su VHS o DVD, dunque non è mai arrivato all'attenzione del grande pubblico finendo per vivere esclusivamente nei ricordi dei fortunati spettatori dell'epoca... fino ad oggi.

Il mito di Pokémon Live! torna a vivere grazie a Jonii Vee e Jamie D. Elms, che hanno realizzato un documentario lungo più di un'ora intitolato "Come Pikachu ha quasi conquistato Hollywood". Lo speciale, che vede la partecipazione degli attori dell'epoca Jesse Nager e Patrick Frankfort, e vanta l'inclusione di numerosi filmati d'archivio e interviste, ha richiesto quasi un anno di lavoro. A completamento c'è un secondo video di approfondimento di trenta minuti, intitolato "10 cose che forse non sapete di Pokémon Live!". Godeteveli entrambi, li trovate allegati a questa notizia.