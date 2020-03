Pokemon Mystery Dungeon DX: dove catturare i Pokemon Shiny

Dopo avervi mostrato come reclutare nuovi Pokemon in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, in questa mini-guida vi spieghiamo dove trovare e come catturare tutte le creature Shiny (cromatiche) presenti nel remake di Pokemon Mystery Dungeon per Nintendo Switch.

I Pokemon Shiny sono una delle novità introdotte in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. Come visto negli altri giochi della serie, le creature cromatiche si differenziano dalle controparti originali per avere un colore diverso, e per essere molto più rare. Vediamo dove trovarli e come catturarli.

Come catturare i Pokemon Shiny in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX

I Pokemon Shiny possono essere trovati solo nei dungeon che contengono Supernemici, seguendo queste indicazioni:

Entrate in un dungeon contrassegnato dall'indicatore di un "Supernemico" (un triangolo giallo capovolto con una corona all'interno, come potete vedere nell'immagine riportata in basso).

Ogni volta che salite o scendete da un piano, c'è la possibilità che appaia il Pokemon Supernemico. Potrebbe persino apparire più volte in un dungeon.

Se appare il Supernemico, ci sono ottime possibilità che si tratti di un Pokemon Shiny.

Sconfiggete il Supernemico. Usa tutti i suggerimenti indicati nella nostra guida di Pokemon Mystery Dungeon DX per aumentare le vostre possibilità di reclutarlo al termine della battaglia.

Se si riuscite, congratulazioni! Avete appena aggiunto un Pokemon Shiny alla vostra squadra.

Dove trovare i Pokemon Shiny in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX

Nel momento in cui pubblichiamo questa mini-guida, sono presenti solo 27 Pokemon Shiny in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. Ciascuno di essi può essere trovato nei seguenti dungeon:

Aipom : Grotta Solare

: Grotta Solare Altaria : Stretto Fantasia

: Stretto Fantasia Ambipom : Canyon Maestoso

: Canyon Maestoso Ampharos : Bosco Oscuro

: Bosco Oscuro Azumarill : Monte Vampa

: Monte Vampa Corsola : Mare Sperduto

: Mare Sperduto Ditto : Rudere Sepolto

: Rudere Sepolto Dragonite : Monte Tuono

: Monte Tuono Electrode : Monte Remoto

: Monte Remoto Espeon : Isola Desolata

: Isola Desolata Exeggcute : Collina Dragone

: Collina Dragone Exeggutor : Valle Voragine

: Valle Voragine Gyarados : Stagno Cascata

: Stagno Cascata Hoothoot : Grotta Tenebrosa

: Grotta Tenebrosa Lickilicky : Monte Surgelo

: Monte Surgelo Magikarp : Mare Meraviglia

: Mare Meraviglia Metagross : Abisso Silente

: Abisso Silente Ninetails : Catena Nordica

: Catena Nordica Noctowl : Grotta Turchina

: Grotta Turchina Rapidash : Monte Acciaio

: Monte Acciaio Shuckle : Caverna Sud

: Caverna Sud Spinda : Foresta Glaciale

: Foresta Glaciale Starmie : Grande Mare

: Grande Mare Sudowoodo : Regione Arida

: Regione Arida Wobbuffet : Rudere Buianotte

: Rudere Buianotte Zangoose: Grotta Ponente

Possibile aumentare le possibilità di incontrare Shiny?

No, purtroppo non esiste alcun metodo per incontrare più facilmente i Pokemon Shiny in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. L'unico per catturarli, infatti, è attenervi alle indicazioni che vi abbiamo dato poco sopra.

Pokemon starter Shiny in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX?

No, allo stato attuale nessuno dei Pokemon starter di Mystery Dungeon DX può essere catturato nella variante Shiny. Le cose potrebbero cambiare in futuro con l'arrivo di qualche DLC? Per scoprirlo non rimane che attendere ulteriori dettagli in merito da Nintendo.

Intanto, per restare in tema, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo proposto una guida alla scelta dei migliori starter di Pokemon Mystery Dungeon DX.