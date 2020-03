Pokemon Mystery Dungeon DX debutta al primo posto della classifica UK

Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX è il nuovo leader della classifica britannica, il gioco debutta al primo posto della UK Charts (solo vendite fisiche) superando così Call of Duty Modern Warfare, che seconde in seconda posizione.

Si tratta di un risultato ben più alto rispetto a quello raggiunto da Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu nel 2006, che hanno debuttato rispettivamente alle posizioni numero 14 e 34. Il precedente episodio della serie, Pokémon Super Mystery Dungeon per Nintendo 3DS, ha debuttato alla posizione numero 9 nel febbraio 2016.

Classifica UK 9 marzo 2020

Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX Call of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto 5 FIFA 20 Tom Clancy's The Division 2 Two Point Hospital Minecraft Nintendo Switch Edition Mario Kart 8 Deluxe Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Luigi's Mansion 3

In Top 10 trovano spazio anche FIFA 20, The Division 2, Two Point Hospital, Minecraft per Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Luigi's Mansion 3 e l'immortale GTA V in terza posizione, sul gradino pià basso del podio.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane con l'arrivo di giochi come Nioh 2, Animal Crossing New Horizons, Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge e DOOM Eternal, tutti in uscita entro fine marzo.