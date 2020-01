Pokémon Mystery Dungeon DX: tutta la demo del remake in un video gameplay

A poche ore dall'annuncio a sorpresa di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX durante il Pokémon Direct trasmesso nel primo pomeriggio di ieri, Nintendo ha già reso disponibile sull'eShop una demo gratuita del gioco scaricabile dal Nintendo eShop, che abbiamo interamente giocato e completato.

Se per qualche motivo non avete la possibilità o la voglia di scaricare la versione di prova del remake del vecchio Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu per Nintendo DS, potete dare un'occhiata al nostro video gameplay della durata di 50 minuti nel quale giochiamo la demo in questione dall'inizio alla fine.



Nel caso in cui il gioco dovesse attirare il vostro interesse al punto da spingervi all'acquisto, vi invitiamo a scaricare la demo di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX e a giocarla in vista dell'uscita del titolo, dal momento che tutti i progressi registrati nella versione di potranno essere trasferiti all'interno della versione completa non appena questa sarà disponibile.

Vi ricordiamo che Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX proporrà un comparto grafico rinnovato rispetto al gioco originale e arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 6 marzo 2020 e sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.