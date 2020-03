Pokemon Mystery Dungeon DX: elenco dei codici delle Missive Misteriose e come utilizzarli

Se avete iniziato da poco a giocare al nuovo Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, remake del vecchio titolo per Game Boy Advance e Nintendo DS, sappiate che esiste una particolare meccanica di gioco grazie alla quale si possono ottenere in pochi secondi tantissime ricompense.

Parliamo delle Missive Misteriose, un menu di gioco accessibile dalla schermata principale. Una volta selezionata la voce Missive Misteriose vi apparirà a schermo una tastiera virtuale nella quale dovrete digitare una sequenza di numeri e lettere per ottenere premi di vario genere che includono mosse per i Pokémon e consumabili. La tastiera ha inoltre oscurate le lettere O e I, così che non si possa in alcun modo fare confusione con i numerosi codici.

Ecco di seguito l'elenco completo dei codici attualmente attivi e le relative ricompense:

R13R6XYO - Macchina Tecnica di tipo Elettro: Fulmine

XNY8PK40 - Macchina Tecnica di tipo Buio: Vorticolpo

QXW5MMN1 - Set Amicizia: Invitosfera x3, Sfera Specialità x3 e Sfera Wigglytuff x1

PFXQPCN3 - Macchina Tecnica di tipo Terra: Battiterra

P5R9411S - Macchina Tecnica di tipo Fuoco: Lanciafiamme

90P7CQP9 - Macchina Tecnica di tipo Spettro: Pallaombra

3TY1XW99 - Macchina Tecnica di tipo Coleottero: Sanguisuga

N0R7K93R - Macchina Tecnica di tipo Erba: Energipalla

W95R91XT - Macchina Tecnica di tipo Acciaio: Sottilcorno

JR4113QS - Macchina Tecnica di tipo Acqua: Cascata

XMK5JQQM - Macchina Tecnica di tipo Ghiaccio: Geloraggio

78SH6463 - Macchina Tecnica di tipo Lotta: Focalcolpo

991Y5K47 - Richiesta speciale di Mareep

8QXR93P5 - Regalo di Graveler: Geosasso x40, Gravelroccia x40 e Fossildoro x20

92JMR48W - Richiesta speciale di Smoochum

XT498SP7 - Set Rinforzamosse: Sprint Potenza x2, Sprint Precisione x2 e Sprint PP x2

25QQTSCR - Set Acessori Fisici: Bandana Forza x1, Velodifesa x1 e Fioccodoro x1

0R7910P7 - Set Gran Vitalità: Semevita x2 e Carburante x2

3R62CR63 - Set Pratico: Baccafrago x5, Baccastagna x4 e Revitalseme Mini x2

H6W7K262 - Assaggio di Gelatine Speciali: Gelatina DX x2

XMK95K49 - Gelatine miste: Gelatina Arcobaleno x3 e Gelatina DX x1

Una volta inserito il codice (vi suggeriamo di farlo in modalità portatile così da utilizzare il touch screen della console Nintendo e velocizzare il processo), basterà premere il tasto + e confermare per ottenere la ricompensa. L'oggetto in questione verrà automaticamente inviato alluogo situato nella Piazza Pokémon e presso il quale potrete ritirare tutti gli oggetti riscattati.Avete già letto la nostra guida alla scelta dello starter in Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX ? Sulle nostre pagine trovate anche una pratica guida con tutti i consigli per iniziare a giocare a Pokémon Mystery Dungeon DX