Pokemon Mystery Dungeon DX: guida agli effetti del Meteo

In Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX ci si può imbattere in diverse condizioni atmosferiche, come la pioggia e le tempeste di sabbia. Ognuna di esse può sortire effetti diversi sui Pokemon nel corso dei combattimenti: vediamoli in dettaglio.

Le diverse condizioni del meteo non impediscono il movimento alla vostra Squadra di Soccorso, ma possono ostacolare certi attacchi e a volte anche infliggere danni a voi, ai vostri compagni e persino ai nemici.

Solitamente il meteo nei dungeon è sereno e non ha nessun effetto, né positivo, né negativo. A volte, però, arriverete a un piano in cui è presente una delle seguenti condizioni atmosferiche, con i relativi effetti.

Le condizioni Meteo di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX e i loro effetti

Sole : aumenta i danni causati dalle mosse di tipo Fuoco e diminuisce quelli causati dalle mosse di tipo Acqua. I Pokemon diventano immuni al Congelamento.

: aumenta i danni causati dalle mosse di tipo Fuoco e diminuisce quelli causati dalle mosse di tipo Acqua. I Pokemon diventano immuni al Congelamento. Luce solare accecante : aumenta i danni causati dalle mosse di tipo Fuoco e annulla gli effetti delle mosse offensive di tipo Acqua. I Pokemon diventano immuni al Congelamento.

: aumenta i danni causati dalle mosse di tipo Fuoco e annulla gli effetti delle mosse offensive di tipo Acqua. I Pokemon diventano immuni al Congelamento. Tempesta di sabbia : tutti i Pokemon tranne quelli di tipo Roccia, Terra e Acciaio non recuperano PS naturalmente e anzi subiranno danni. Aumenta la Difesa Speciale dei Pokemon di tipo Roccia.

: tutti i Pokemon tranne quelli di tipo Roccia, Terra e Acciaio non recuperano PS naturalmente e anzi subiranno danni. Aumenta la Difesa Speciale dei Pokemon di tipo Roccia. Corrente misteriosa : annulla tutte le debolezze dei Pokemon di tipo Volante.

: annulla tutte le debolezze dei Pokemon di tipo Volante. Pioggia : aumenta i danni causati dalle mosse di tipo Acqua e diminuisce quelli causati dalle mosse di tipo Fuoco. Impedisce le esplosioni causate da trappole o mosse come Autodistruzione.

: aumenta i danni causati dalle mosse di tipo Acqua e diminuisce quelli causati dalle mosse di tipo Fuoco. Impedisce le esplosioni causate da trappole o mosse come Autodistruzione. Acquazzone : aumenta i danni causati dalle mosse di tipo Acqua e annulla gli effetti delle mosse offensive di tipo Fuoco. Impedisce le esplosioni causate da trappole o mosse come Esplosione.

: aumenta i danni causati dalle mosse di tipo Acqua e annulla gli effetti delle mosse offensive di tipo Fuoco. Impedisce le esplosioni causate da trappole o mosse come Esplosione. Grandine: tutti i Pokemon tranne quelli di tipo Ghiaccio non recuperano PS naturalmente e subiranno danni.

Come annullare gli effetti del Meteo in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX

Determinate mosse, strumenti e abilità possono modificare le condizioni meteorologiche: usateli a vostro vantaggio ogni volta che ne avete l'occasione, quando lo ritenete più necessario. In particolare ci sono strumenti come la Bandana Meteo e abilità come Antimeteo di Psyduck che negano gli effetti delle condizioni atmosferiche, con tutti i vantaggi che ne conseguono ai piani più alti dei dungeon.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Pokemon Mystery Dungeon DX. Invece sapevate che è possibile catturare i Pokemon Shiny nel remake di Pokemon Mystery Dungeon per Switch?