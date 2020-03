Pokemon Mystery Dungeon DX: tutti i Pokemon Leggendari e come catturarli

In Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX per Nintendo Switch sono presenti diversi Pokemon Leggendari da reclutare, come Mewtwo, Celebi, Jirachi e altri ancora. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarli e come catturarli tutti.

Dopo avervi spiegato come catturare i Pokemon Shiny, di seguito elenchiamo tutti i Pokemon Leggendari di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, spiegandovi dove e come reclutarli nella vostra squadra nel corso dell'avventura.

Come reclutare Articuno

Dungeon: Foresta Glaciale

Incontrerete per la prima volta Articuno attraversando la Foresta Glaciale. In questa circostanza non potrete reclutarlo. Completate l'avventura di principale di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, dopodiché tornate nella Foresta Glaciale per sconfiggere e catturare Articuno.

Come reclutare Zapdos

Dungeon: Monte Tuono

Incontrerete per la prima volta Zapdos attraversando il dungeon Monte Tuono. In questa circostanza non potrete reclutarlo. Completate l'avventura di principale, dopodiché tornate al Monte Tuono per sconfiggere e catturare Zapdos.

Come reclutare Moltres

Dungeon: Monte Vampa

Incontrerete per la prima volta Moltres attraversando il dungeon Monte Vampa. In questa circostanza non potrete reclutarlo. Completate l'avventura di principale, dopodiché tornate al Monte Vampa per sconfiggere e catturare Moltres.

Come reclutare Mewtwo

Dungeon: Monte Ponente

Dopo aver incontrato Ho-Oh sul Monte Remoto, vedrete Charizard e Blastoise avventurarsi in una grotta a ovest dove si dice che esista il Pokemon più potente. Questo vi permetterà di accedere al Monte Ponente. Dopo aver completato il dungeon, al ventesimo piano troverete il Pokemon leggendario Mewtwo. Sconfiggetelo per reclutarlo.

Come reclutare Raikou

Dungeon: Campo Lampo

Incontrerete per la prima volta Raikou a Campo Lampo dopo aver sconfitto Entei a Campo Infuocato. Dopo aver reclutato Ho-Oh, tornate sul luogo e sconfiggete Raikou per aggiungerlo alla vostra squadra.

Come reclutare Entei

Dungeon: Campo Infuocato

Incontrerete Entei per la prima volta a Campo Infuocato dopo aver incontrato Spinda a Piazza Pokemon. Dopo aver reclutato Ho-Oh, tornate sul luogo e sconfiggete Entei per aggiungerlo alla vostra squadra.

Come reclutare Suicune

Dungeon: Campo Tramontana

Incontrerai Suicune al Campo Tramontana dopo aver sconfitto Raikou a Campo Lampo. Dopo aver reclutato Ho-Oh, tornate sul luogo e sconfiggete Suicune per aggiungerlo alla vostra squadra.

Come reclutare Lugia

Dungeon: Fossa Argento

Dopo aver stretto amicizia con Latios e Latias, sarete in grado di reclutare gli Uccelli Leggendari. Facendolo, Alakazam vi informerà della presenza di un disturbo nell'isola leggendaria. Recandovi sul luogo, gli Uccelli Leggendari creeranno un vortice per portarvi alla Fossa Argento. Completate tutti i 99 piani del dungeon per trovere Lugia in cima. Sconfiggetelo e si unirà a voi.

Come reclutare Ho-Oh

Dungeon: Monte Remoto

Dopo aver incontrato Raikou, Entei, Suicune e ripristinato l'ala arcobaleno, avrete accesso al Monte Remoto. In cima al dungeon, al piano 60, incontrerete Ho-Oh. Sconfiggetelo e si unirà a voi.

Come reclutare Regirock

Dungeon: Rudere Sepolto

Dopo aver sconfitto Kyogre nel Mare Tempestoso, alcuni giorni dopo verrete a sapere di una reliquia sepolta in cui sono stati avvistati i Pokemon mitici. Dopo aver parlato con Lombre e poi con Shiftry, avrete accesso al Rudere Sepolto. Al 15° piano incontrerete Regirock. La seconda volta che lo sconfiggerete sarete in grado di reclutarlo, a patto di avere il campo delle reliquie antiche di Wigglytuff.

Come reclutare Regice

Dungeon: Rudere Sepolto

Vale lo stesso procedimento visto per Regirock, con la differenza che incontrerete Regice al 25° piano.

Come reclutare Registeel

Dungeon: Rudere Sepolto

Vale lo stesso procedimento visto per Regirock, con la differenza che incontrerete Registeel al 35° piano.

Come reclutare Latios e Latias

Dungeon: Catena Nordica

Dopo aver visitato la Grotta Solare e aver acquisito l'area da campo dell'isola meridionale, tornando a Piazza Pokemon verrete a sapere di una rapina nel negozio di Kecleon, con i ladri diretti verso la Catena Nordica. Seguiteli nel dungeon e alla fine troverete Latios, con cui dovrete combattere. Dopo averlo sconfitto vi dirà che sua sorella Latias è bloccata nella Valle Voragine. Andate nel dungeon e salvatela, così facendo entrambi i Pokemon Leggendari si uniranno a voi nell'isola meridionale.

Come reclutare Kyogre

Dungeon: Mare Tempestoso

Dopo aver completato l'avventura principale, da Lombre e Whiscash verrete a sapere dell'esistenza di un grande dungeon, il Mare Tempestoso. Alla fine di questo dungeon incontrerete Kyogre: sconfiggetelo per aggiungerlo alla vostra squadra.

Come reclutare Groudon

Dungeon: Caverna Magma

Incontrerete Groudon per la prima volta quando siete dei fuggitivi, e sconfiggendolo non lo recluterete. Dopo aver completato l'avventura principale, tornate ad affrontarlo alla Caverna Magma: sconfiggendolo si unirà a voi.

Come reclutare Rayquaza

Dungeon: Torre Celeste

Incontrerete Rayquaza alla fine del gioco. Dopo aver completato l'avventura principale, tornate alla Torre Celeste e affrontatelo di nuovo per aggiungerlo alla vostra squadra.

Come reclutare Mew

Dungeon: Rudere Sepolto

Ottenere Mew è un po' più complicato rispetto agli altri Pokemon Leggendari. Dopo aver sconfitto Kyogre nel Mare Tempestoso, alcuni giorni dopo verrete a sapere di una reliquia sepolta in cui sono stati avvistati i Pokemon mitici. Parlando con Lombre e poi con Shiftry, avrete accesso al Rudere Sepolto. Dopo aver sconfitto Regirock, Regice e Registeel, Mew potrà apparire tra il 33° e il 99° piano del dungeon. Appena lo incontrate, sconfiggetelo per aggiungerlo alla vostra squadra.

Come reclutare Celebi

Dungeon: Foresta Purezza

Dopo aver fatto amicizia con Latios e Latias, sarà possibile accedere alla Foresta Purezza. Al 99° piano di questo dungeon incontrerete Celebi: sconfiggetelo per aggiungerlo alla vostra squadra.

Come reclutare Jirachi

Dungeon: Grotta Sogno

Dopo aver stretto amicizia con Latios e Latias, troverete Whiscash e Medicham al Laghetto di Whiscash che parlano di una dungeon. Ritornate ogni giorno e vi diranno di più. Il giorno seguente, Ekans dirà che Medicham è scomparso mentre era andato KO in quel dungeon. Troverai la richiesta di Medicham nella bacheca dell'ufficio postale. Da lì, avrete modo di entrare nella Grotta Sogno. Alla prima visita vi fermerete al 20° piano e otterrete una Pietra del desiderio da Medicham. Ritornate lì e arrivate al 99° piano per incontrare Jirachi. Sconfiggetelo e sarà dei vostri.

Come reclutare Deoxys

Dungeon: Grotta Meteora

Dopo aver sconfitto Lugia nella Fossa Argento, Xatu apparirà nella vostra base informandovi della Grotta Meteora. Al suo interno troverete molte ombre di Deoxys da sconfiggere. Tuttavia, non potrete superare le scale fino a quando non avrete trovato e sconfitto i veri Deoxys. Al 20° piano avrete finalmente la possibilità di catturare Deoxys e aggiungerlo alla vostra squadra.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come reclutare tutti i Pokemon Leggendari di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, potete guardare il filmato proposto in apertura. Per avere altri consigli utili sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra guida strategica di Pokemon Mystery Dungeon DX.