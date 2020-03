Pokemon Mystery Dungeon DX tra le recensioni del nuovo numero di Famitsu

Il numero 1631 di Famitsu (disponibile da domani nelle edicole giapponesi) contiene la recensione di uno dei giochi per Nintendo Switch più attesi dell'anno, ovvero Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, remake dell'omonima avventura (divisa in due parti) uscita originariamente su Game Boy Advance e Nintendo DS nel 2005.

Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX è stato premiato con il voto 35/40 (9/9/9/8), accoglienza dunque molto positiva da parte dei quattro redattori della celebre testata giapponese. Tra le altre recensioni troviamo anche Just Dance 2020 per Nintendo Switch (32/40) e Winning Post 9 2020 Edition (32/40).

Recensioni Famitsu 1631

Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX (Nintendo Switch) – 9/9/9/8 [35/40]

Just Dance 2020 (Nintendo Switch) – 9/8/8/7 [32/40]

Winning Post 9 2020 (PlayStation 4, Nintendo Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Come specificato all'interno della rivista, le recensioni di Nioh 2 e My Hero One's Justice 2 verranno pubblicate sul numero 1632 in arrivo nelle edicole la prossima settimana. Ricordiamo che Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX sarà disponibile in Europa in esclusiva su Nintendo Switch da venerdì 6 marzo.