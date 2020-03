Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX: come catturare nuovi Pokemon

Finalmente Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX è disponibile su Nintendo Switch. Per aiutarvi a muovere i primi passi nel gioco, in questa mini-guida vi spieghiamo come reclutare nuovi Pokemon, in modo da aggiungerli alla vostra squadra.

La cattura dei Pokemon in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX è una meccanica che viene sbloccata dopo la boss fight con Skarmory al Monte Acciaio, all'incirca dopo le prime 2-5 ore di gioco. Il giorno dopo aver sconfitto Skarmory e salvato Diglett, potrete visitare il negozio di Wigglytuff a Piazza Pokemon.

Entrate in questo negozio per assistere a diversi dialoghi che vi spiegheranno come funziona questo sistema di cattura. Magnemite si unirà alla vostra squadra, e successivamente sarete in grado di reclutare nuovi Pokemon mentre esplorate i vari dungeon presenti nel mondo di gioco.

Come reclutare nuovi Pokemon in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX

Per reclutare nuovi Pokemon, dovete prima sconfiggerli con il leader della vostra squadra (vale a dire il Pokemon che state controllando), scortarli in sicurezza attraverso il resto del dungeon, e infine portarli nei cambi base giusti (cioè quelli corrispondenti alla particolare tipologia di Pokemon che avete catturato). Se non ci saranno i giusti campi base ad attendervi, tutti i Pokemon reclutati spariranno e otterrete in cambio solo una somma casuale di denaro.

Come ottenere i campi base giusti in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX

I campi base possono essere acquistati nel negozio di Wigglytuff a Piazza Pokemon. Esistono diversi tipi di campi base, e ciascuno di essi sarà in grado di ospitare una particolare tipologia di Pokemon. Ci sono per esempio le foreste pensate per i Pokemon di tipo Coleottero, i parchi per le creature di tipo Acqua e così via. Assicuratevi dunque di attrezzarvi al più presto con i campi base, in modo da poter ospitare e reclutare ogni tipo di Pokemon.

Se avete catturato un Pokemon in un dungeon e non siete in possesso del campo base giusto, potete ricorrere alle Sfere di Wigglytuff. Questi oggetti (che potete trovare durante le fasi esplorative) vi permettono di accedere al negozio di Wigglytuff da remoto, così da poter acquistare il giusto campo base in qualsiasi momento. Attenzione però: i campi base hanno un costo, quindi assicuratevi di non sprecare i vostri soldi e investirli da subito nell'acquisto di questi campi.

Voi vi state divertendo con il remake di Pokemon Mystery Dungeon per Switch? Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX.