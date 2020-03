Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX: come far evolvere i Pokemon

Dopo avervi spiegato come reclutare nuovi Pokemon in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX per Nintendo Switch, in questa mini-guida vi spieghiamo come far evolvere le creature all'interno del gioco.

Le evoluzioni di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX funzionano in modo diverso da quanto visto negli altri giochi della serie. Se vi state domandando come far evolvere (e megaevolvere) i vostri Pokemon nel gioco, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Come sbloccare le evoluzioni in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX

Per sbloccare le evoluzioni delle creature in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, dovete prima di tutto completare la storia principale del gioco. Può sembrare una cosa strana, ma a ben pensarci ha senso considerando le meccaniche da dungeon crawler del titolo.

Sarà solo nell'endgame, infatti, che i giocatori di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX avranno bisogno di far evolvere i Pokemon, in modo da prepararsi al meglio per affrontare i dungeon leggendari. Una volta completata l'avventura principale, dunque, cosa bisogna fare per far evolvere e megaevolvere i Pokemon?

Come far evolvere e megaevolvere i Pokemon in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX

Per far evolvere i Pokemon in Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, recatevi al Laghetto Whiscash a nord di Piazza Pokemon. Dopo aver completato la storia principale del gioco, la Grotta Luccichio apparirà in quest'area. A questo punto, selezionate il Pokemon che volete far evolvere e promuovetelo a leader della squadra, dopodiché speditelo all'interno della Grotta Luccichio e fatelo salire di livello. Ogni Pokemon che si evolve aumentando di livello si evolverà automaticamente al raggiungimento del livello previsto per l'evoluzione.

Alcuni Pokemon richiederanno degli oggetti per evolversi, e in questo caso saranno necessari i Cristalli di Evoluzione. Ne avrai bisogno di due o quattro per evoluzione, a seconda del Pokemon. Questi cristalli possono essere ottenuti nei dungeon più difficili, oppure acquistandoli in dei negozi specifici.

Vi state divertendo con il remake di Pokemon Mystery Dungeon per Switch? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX.