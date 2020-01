Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX: demo per Switch disponibile su eShop

Oltre ad aver annunciato Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, Nintendo ha pubblicato una demo giocabile dell'avventura, ora disponibile per il download dall'eShop anche in Italia.

"A partire da oggi sarà disponibile una versione demo gratuita di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, che potrà essere scaricata dal Nintendo eShop. Oltre a potere svolgere la prima parte della storia, gli Allenatori potranno anche trasferire i dati di salvataggio di questa versione demo nella versione completa. Allo stesso tempo, i fan possono anche prenotare la loro copia di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX sul Nintendo eShop."

Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX includerà tutti i contenuti di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu, il gioco sarà disponibile dal 6 marzo 2020 in esclusiva su Nintendo Switch. La versione demo vi permetterà di provare la primissima fase della storia, come specificato nella nota stampa i salvataggi potranno essere trasferiti nel gioco completo. A partire da oggi inoltre è possibile effettuare il preordine in formato digitale, Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX uscirà anche in formato fisico su cartuccia.